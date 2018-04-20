Гройсман рассказал, что Супрун сломала "схемы" в здравоохранении

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Ульяна Супрун ломает коррупционные схемы в системе здравоохранения.



Об этом он заявил, отвечая на вопросы в Верховной Раде.



Депутат от "Оппозиционного блока" Игорь Шурма сказал, что глава Минздрава до сих пор не назначен, а Супрун "платит налоги в другую страну"



Гройсман ответил: "Мы ведем дискуссию в парламенте с коалицией по кандидатуре министра здравоохранения – я внесу эту кандидатуру (как только будет достигнута договоренность – ред.)".

По его словам, больницы и поликлиники в ужасном состоянии, потому что раньше охрана здоровья "никого не интересовала".



"Интересовали две вещи – за что боролись все режимы: контроль над закупкой лекарств, чтобы присвоить себе миллиарды, и закупка оборудования, чтобы на том украсть еще 30-40-50%", – сказал премьер.



"Пришла первым заместителем министра обычный человек с фамилией Супрун, которая начала ломать эти схемы, начала выстраивать новую систему прозрачных закупок лекарств, которая отказалась от каких-либо коррупционных афер", – заявил Гройсман.



"Мы как правительство начали работать над тем, чтобы либо оставить здравоохранение в том состоянии, как оно есть, либо начать его менять. Мы выбрали другой вариант", – отметил он.



Гройсман заявил: "Я знаю, что будут критиковать. Меня всю жизнь критикуют, что бы я ни делал. Но в результате моей работы всегда есть неплохой результат по отношению к людям. Это самое главное, что меня мотивирует на работу... Я очень бы хотел, чтобы, когда я уйду с поста премьер-министра, здравоохранение было качественно другим".



"Уже сегодня миллион украинцев выбрали по контракту своего собственного врача, которому мы заплатим вдвое больше, чем он получал до сих пор", – заявил Гройсман.



Но он отметил: "А кому принадлежат поликлиники и больницы? Кто несет ответственность за отделение в больницах и состояние операционных?"



"Владельцем поликлиник и больниц являются местные органы власти – районные, областные, третьего звена, которым мы передали чуть меньше 200 миллиардов гривен на местные бюджеты Что им сегодня мешает сделать нормальную палату, больницу или операционную? Ничего!", – заявил премьер.



"Наши требования будут усиливаться для того, чтобы новые больницы открывались. Сейчас завершили Охматдет (в Киеве – ред.), во Львове достроили перинатальный центр – сегодня президент его откроет. Мы будем идти дальше, чтобы помогать решать проблемы больниц", – рассказал он.



"Я сконцентрируюсь на том, чтобы зарплата врачей росла. Это наш долг, который мы должны им вернуть", – заверил Гройсман.



Также премьер пообещал, что в парламент внесут программу поддержки развития экстренной медицины.



"17,8 миллионов рецептов выписаны хроническим больным бесплатно. Вот результат нашей работы, что мы не дали украсть деньги – и не дадим", – сказал он.



"И не надо на плечи Супрун перекладывать 20 лет безответственности и хаоса в здравоохранении", – призвал Гройсман.