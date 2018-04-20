Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В українських в'язницях за рік померли більше 500 осіб

П'ятниця, 20 квітня 2018, 12:45

За 2017 рік в українських закладах пенітенціарної системи померли понад 500 осіб.

Про це заявив заступник міністра юстиції Денис Чернишов, повідомляє Укрінформ.

"По системі (пенітенціарної системи - ред.) минулого року померло понад 500 осіб. Цього року статистика дещо поліпшилася. Тобто кількість померлих порівняно з 2017 роком за той же період скоротилася майже на 30 осіб", - зазначив Чернишов і додав, що кожен випадок смерті окремо розслідується.

Начальник управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру у місцях несвободи Генпрокуратури В'ячеслав Свірець повідомив, що станом на 20 квітня в установах пенітенціарної системи померла 151 особа, а за аналогічний період 2017 року - 181 особа.

Раніше президент Петро Порошенко помилував Любов Кушинську, яку засудили до довічного ув'язнення за вбивства двох чоловіків.

Водночас, станом на 19 квітня в СІЗО-1 Сімферополя, підконтрольному окупаційній владі РФ, щонайменше четверо людей померли неприродною смертю, двоє з них – кримські татари.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Останні новини
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:11
Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:07
Єврокомісія схвалила план використання заморожених активів РФ на користь України
19:05
У грудні українці вже побили два рекорди споживання електроенергії
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:55
Світові продажі електромобілів у листопаді досягли нового рекорду
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
Усі новини...
Реклама: