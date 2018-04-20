За 2017 рік в українських закладах пенітенціарної системи померли понад 500 осіб.

Про це заявив заступник міністра юстиції Денис Чернишов, повідомляє Укрінформ.

"По системі (пенітенціарної системи - ред.) минулого року померло понад 500 осіб. Цього року статистика дещо поліпшилася. Тобто кількість померлих порівняно з 2017 роком за той же період скоротилася майже на 30 осіб", - зазначив Чернишов і додав, що кожен випадок смерті окремо розслідується.

Начальник управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру у місцях несвободи Генпрокуратури В'ячеслав Свірець повідомив, що станом на 20 квітня в установах пенітенціарної системи померла 151 особа, а за аналогічний період 2017 року - 181 особа.

Раніше президент Петро Порошенко помилував Любов Кушинську, яку засудили до довічного ув'язнення за вбивства двох чоловіків.

Водночас, станом на 19 квітня в СІЗО-1 Сімферополя, підконтрольному окупаційній владі РФ, щонайменше четверо людей померли неприродною смертю, двоє з них – кримські татари.