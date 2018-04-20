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У зоні АТО на 10% зросла кількість порушень режиму тиші – ОБСЄ

П'ятниця, 20 квітня 2018, 13:40

За тиждень в зоні проведення антитерористичної операції кількість порушень режиму припинення вогню збільшилася на 10%.

Про це повідомив 20 квітня на брифінгу перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.

"Минулого тижня СММ ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на 10%, а також майже в 9 разів збільшилась кількість випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими домовленостями", – розповів Хуг.

Крім цього минулого тижня СММ зафіксувала 144 одиниці озброєння, які мали бути відведені за узгоджені лінії відведення: 49 – у підконтрольних українському урядові районах і 95 – на непідконтрольних територіях.

Також спостерігачі підтвердили 11 цивільних поранених на сході України та пошкодження десятків приватних/багатоквартирних будинків. Лише в невеликому районі Старомихайлівки експерти бачили 13 пошкоджених будинків.

"Це все безпосередні наслідки невиконання сторонами своїх зобов'язань", – наголосив Хуг.

СММ продовжує фіксувати наявність мін: 9 і 11 квітня БПЛА СММ зафіксували міни біля непідконтрольного урядові Зернового та підконтрольної урядові Авдіївки.

"Скоро їх вкриє рослинність; якщо їх не позначити і не огородити, як обіцяли сторони, ця прихована зброя забере ще більше життів", – застерігає Хуг.

Українська правда
Теми: АТООБСЄвійнаМінські угоди
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