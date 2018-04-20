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В зоне АТО на 10% увеличилось количество нарушений режима тишины - ОБСЕ

Пятница, 20 апреля 2018, 13:40

За неделю в зоне проведения антитеррористической операции количество нарушений режима прекращения огня увеличилось на 10%.

Об этом сообщил 20 апреля на брифинге первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"На прошлой неделе СММ ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на 10%, а также почти в 9 раз увеличилось количество случаев применения вооружения, запрещенного минского договоренностями", – рассказал Хуг.

Кроме этого на прошлой неделе СММ зафиксировала 144 единицы вооружения, которые должны быть отведены за согласованные линии отвода: 49 в подконтрольных украинскому правительству районах и 95 – на неподконтрольных территориях.

Также наблюдатели подтвердили 11 гражданских раненых на востоке Украины и повреждение десятков частных/многоквартирных домов. Лишь в небольшом районе Старомихайловки эксперты видели 13 поврежденных домов.

"Это все непосредственные последствия невыполнения сторонами своих обязательств", - подчеркнул Хуг.

СММ продолжает фиксировать наличие мин: 9 и 11 апреля БПЛА СММ зафиксировали мины возле неподконтрольного правительству Зернового и подконтрольной правительству Авдеевки.

"Скоро их укроет растительность; если их не обозначить и не оградить, как обещали стороны, это скрытое оружие унесет еще больше жизней", – предостерегает Хуг.

Украинская правда
Темы: АТООБСЕвойнаМинские соглашения
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