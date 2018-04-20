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На травневі свята запустять 20 додаткових поїздів на популярні напрямки

П'ятниця, 20 квітня 2018, 13:41

"Укрзалізниця" призначила 20 додаткових поїздів до травневих свят у популярних напрямках.

Про це повідомив в.о. голови правління ПАТ Євген Кравцов в Facebook.

"Призначили 20 додаткових поїздів на травневі вихідні. Відсьогодні квитки вже у продажу", - уточнив Кравцов.

Серед 20 додаткових поїздів більшість курсуватимуть зі столиці в популярних напрямках серед українців – Львів, Ужгород, Чернівці, Хмельницький, Харків, Ковель, Жмеринка та в зворотному напрямку, а також із обласних центрів по Україні та в Київ - з Хмельницького, Миколаєва, Дніпра, Черкас, Львова, Вінниці.

Раніше Кабінет міністрів рекомендував українцям відпочивати з 28 квітня до 1 травня, а також 6-го й 9-го травня.

 
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Українська правда
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