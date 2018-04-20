На майские праздники запустят 20 дополнительных поездов на популярные направления

"Укрзализныця" назначила 20 дополнительных поездов на майские праздники в популярных направлениях.

Об этом сообщил и.о. председателя правления ПАО Евгений Кравцов в Facebook.

"Назначили 20 дополнительных поездов на майские выходные. С сегодняшнего дня билеты уже в продаже", - уточнил Кравцов.

Среди 20 дополнительных поездов большинство будут курсировать из столицы в популярных направлениях среди украинцев - Львов, Ужгород, Черновцы, Хмельницкий, Харьков, Ковель, Жмеринка и обратно.

Также из областных центров по Украине и в Киев - из Хмельницкого, Николаева, Днепра, Черкасс, Львова, Винницы.

Ранее Кабинет министров рекомендовал украинцам отдыхать с 28 апреля по 1 мая, а также 6-го и 9-го мая.