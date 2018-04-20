Екс-керівника "Укргазбанку" взяли під варту

Екс-заступникові голови правління ПАТ "Укргазбанк" обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 40 мільйонів гривень застави", - йдеться в рішенні суду від 20 квітня.

За джерелами УП, мова йдеться про Олексія Омельяненка.

Ще 13 квітня екс-заступнику Голови правління банку було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Правоохоронці заявляють, що з банку незаконно вивели 100 мільйонів гривень. Для цього зловмисники дали кредит заздалегідь створеному підконтрольному фіктивному підприємству.