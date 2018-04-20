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Экс-руководителя "Укргазбанка" взяли под стражу

Пятница, 20 апреля 2018, 14:21
Экс-руководителя Укргазбанка взяли под стражу

Экс-заместителю председателя правления ПАО "Укргазбанк" избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 40 млн гривен залога", - говорится в решении суда от 20 апреля.

По источникам УП, речь идет об Алексее Омельяненко.

Еще 13 апреля экс-заместителю председателя правления банка было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

Правоохранители заявляют, что из банка незаконно вывели 100 млн гривен. Для этого злоумышленники дали кредит заранее созданному подконтрольному фиктивному предприятию.

Украинская правда

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Темы: банкисуд
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