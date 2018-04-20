Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко каже, що не всі 5 подань на нардепів можуть дійти до Ради

П'ятниця, 20 квітня 2018, 14:42

У Генеральної прокуратури є п’ять матеріалів щодо народних депутатів, але не всі вони можуть стати підставою для позбавлення недоторканності.

Про це сказав генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу в Одесі.

"Я давно дотримуюся правила оголошувати про подання щодо депутатів лише тоді, коли я підписую вже власне подання. Вчора, на жаль, відбувся витік інформації з надр Дніпропетровської обласної прокуратури, бо два із цих подань готувалися там", – заявив він

"Дійсно, в мене на столі є 5 матеріалів щодо чинних народних депутатів, але це не означає, що всі п’ять дійдуть до Верховної Ради… Має бути доказів", – додав генпрокурор.

"Один матеріал надійшов з НАБУ, чотири – із різних підрозділів ГПУ. Думаю, у свій час, коли юристи зроблять остаточний висновок про готовність матеріалів, я їх підпишу", – уточнив він.

Луценко заявив: "Наперед анонсувати прізвища вважаю неприйнятним. Це було б неправильним".

"Я один раз так зробив – помилився, саме в цьому залі. За всього мого бажання, щоб тягнути до відповідальності за ті події юридично достатніх доказів не було зібрано. Я вмію визнавати свої помилки і на них вчитися", – додав він.

"Підписи будуть. Я не сумніваюся, що якась частина подань піде в Верховну Раду. Але хто конкретно і скільки – дізнаємося незабаром. Максимум, місяць", – сказав генпрокурор.

Як повідомлялося, 19 квітня на брифінгу в прокуратурі Дніпропетровщини Луценко сказав, що інформація про готовність матеріалів на зняття депутатської недоторканності з п’ятьох депутатів "відповідає дійсності на 90%".

Олена Рощенко, УП
Теми: ГенпрокуратураЛуценкоВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
Умєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:11
Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:07
Єврокомісія схвалила план використання заморожених активів РФ на користь України
Усі новини...
Реклама: