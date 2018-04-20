Луценко каже, що не всі 5 подань на нардепів можуть дійти до Ради

У Генеральної прокуратури є п’ять матеріалів щодо народних депутатів, але не всі вони можуть стати підставою для позбавлення недоторканності.

Про це сказав генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу в Одесі.

"Я давно дотримуюся правила оголошувати про подання щодо депутатів лише тоді, коли я підписую вже власне подання. Вчора, на жаль, відбувся витік інформації з надр Дніпропетровської обласної прокуратури, бо два із цих подань готувалися там", – заявив він

"Дійсно, в мене на столі є 5 матеріалів щодо чинних народних депутатів, але це не означає, що всі п’ять дійдуть до Верховної Ради… Має бути доказів", – додав генпрокурор.

"Один матеріал надійшов з НАБУ, чотири – із різних підрозділів ГПУ. Думаю, у свій час, коли юристи зроблять остаточний висновок про готовність матеріалів, я їх підпишу", – уточнив він.

Луценко заявив: "Наперед анонсувати прізвища вважаю неприйнятним. Це було б неправильним".

"Я один раз так зробив – помилився, саме в цьому залі. За всього мого бажання, щоб тягнути до відповідальності за ті події юридично достатніх доказів не було зібрано. Я вмію визнавати свої помилки і на них вчитися", – додав він.

"Підписи будуть. Я не сумніваюся, що якась частина подань піде в Верховну Раду. Але хто конкретно і скільки – дізнаємося незабаром. Максимум, місяць", – сказав генпрокурор.

Як повідомлялося, 19 квітня на брифінгу в прокуратурі Дніпропетровщини Луценко сказав, що інформація про готовність матеріалів на зняття депутатської недоторканності з п’ятьох депутатів "відповідає дійсності на 90%".