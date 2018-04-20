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Луценко говорит, что не все 5 представлений на нардепов могут дойти до Рады

Пятница, 20 апреля 2018, 14:42

В Генеральной прокуратуры есть пять материалов в отношении народных депутатов, но не все они могут стать основанием для лишения неприкосновенности.

Об этом сказал генпрокурор Юрий Луценко на брифинге в Одессе.

"Я давно придерживаюсь правила объявлять о представлении на депутатов только тогда, когда я уже собственно подписываю представление. Вчера, к сожалению, произошла утечка информации из недр Днепропетровской областной прокуратуры, потому что два из этих представлений готовились там", – заявил он.

"Действительно, у меня на столе есть 5 материалов относительно действующих народных депутатов, но это не значит, что все пять придут в Верховную Раду... Нужны доказательства", – добавил генпрокурор.

"Один материал поступил из НАБУ, четыре – из разных подразделений ГПУ. Думаю, в свое время, когда юристы сделают окончательный вывод о готовности материалов, я их подпишу", – уточнил он.

Луценко заявил: "Заранее анонсировать имена считаю неприемлемым. Это было бы неправильно".

"Я один раз так сделал – ошибся, как раз в этом зале. При всем моем желании, чтобы привлекать к ответственности за те события юридически достаточных доказательств не было собрано. Я умею признавать свои ошибки и на них учиться", – добавил он.

"Подписи будут. Я не сомневаюсь, что какая-то часть представлений пойдет в Верховную Раду. Но кто конкретно и сколько – узнаем вскоре. Максимум, месяц", – сказал генпрокурор.

Как сообщалось, 19 апреля на брифинге в прокуратуре Днепропетровской области Луценко сказал, что информация о готовности материалов на снятие депутатской неприкосновенности с пяти депутатов "соответствует действительности на 90%".

Алена Рощенко, УП

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Темы: ГенпрокуратураЛуценкоВерховная Рада
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