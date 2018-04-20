На "Широкому лану" стався вибух: поранений військовий

На полігоні "Широкий лан" стався розрив коліна іскрогасника внаслідок чого був травмований військовослужбовець.

Про це повідомляє 28 окрема механізована бригада у Facebook.

"Внаслідок необережного поводження із засобами опалювання 18.04.2018 року о 20:30 в одному з наметів на полігоні "Широкий лан" стався розрив коліна іскрогасника. Внаслідок цього травмований військовослужбовець", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом проводиться службове розслідування.

Це не перший подібний випадок на полігоні. Раніше службовці скаржилися на погані умови.

11 березня військові та волонтери повідомили про погіршення умов для життя на військовому полігоні "Широкий лан", що на Миколаївщині.

Внаслідок танення снігу більшість наметів на полігоні були підтоплені.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження через неналежні умови на полігоні "Широкий лан".

13 березня близько 4-ї години ночі на 235-му загальновійськовому полігоні "Широкий лан" згорів намет, внаслідок чого загинув один військовослужбовець і сім отримали опіки.