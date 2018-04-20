Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На "Широком лане" произошел взрыв: ранен военный

Пятница, 20 апреля 2018, 15:05

На полигоне "Широкий лан" произошел разрыв колени искрогасителя, в результате чего был травмирован военнослужащий.

Об этом сообщает 28 отдельная механизированная бригада в Facebook.

"В результате неосторожного обращения со средствами отопления 18.04.2018 года в 20:30 в одной из палаток на полигоне "Широкий лан" произошел разрыв колени искрогасителя. В результате был травмирован военнослужащий", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится служебное расследование.

Это не первый подобный случай на полигоне. Ранее служащие жаловались на плохие условия.

11 марта военные и волонтеры сообщили об ухудшении условий для жизни на военном полигоне "Широкий лан" на Николаевщине.

В результате таяния снега большинство палаток на полигоне были подтоплены.

Прокуратура начала уголовное производство из-за ненадлежащих условий на полигоне "Широкий лан".

Как сообщалось, 13 марта около 4 часов ночи на 235-м общевойсковом полигоне "Широкий лан" сгорела палатка, в результате чего погиб один военнослужащий и семь получили ожоги.

Украинская правда
Темы: взрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
взрыв
В Хмельницкой области прогремели взрывы, работала ПВО
В Крыму есть попадание в склад боеприпасов оккупантов. Объявили эвакуацию в радиусе 5 км
В Одессе прогремели мощные взрывы, враг атаковал область различными видами оружия
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: