На "Широком лане" произошел взрыв: ранен военный

На полигоне "Широкий лан" произошел разрыв колени искрогасителя, в результате чего был травмирован военнослужащий.

Об этом сообщает 28 отдельная механизированная бригада в Facebook.

"В результате неосторожного обращения со средствами отопления 18.04.2018 года в 20:30 в одной из палаток на полигоне "Широкий лан" произошел разрыв колени искрогасителя. В результате был травмирован военнослужащий", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится служебное расследование.

Это не первый подобный случай на полигоне. Ранее служащие жаловались на плохие условия.

11 марта военные и волонтеры сообщили об ухудшении условий для жизни на военном полигоне "Широкий лан" на Николаевщине.

В результате таяния снега большинство палаток на полигоне были подтоплены.

Прокуратура начала уголовное производство из-за ненадлежащих условий на полигоне "Широкий лан".

Как сообщалось, 13 марта около 4 часов ночи на 235-м общевойсковом полигоне "Широкий лан" сгорела палатка, в результате чего погиб один военнослужащий и семь получили ожоги.