НАЗК знайшло брехню в декларації Рабіновича, за нардепа візьметься НАБУ

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П'ятниця, 20 квітня 2018, 15:19

Нацагентство із запобігання корупції направило до Національного антикорупційного бюро результати повної перевірки декларації народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Вадима Рабіновича.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

За її даними, йдеться про декларацію за 2015 рік.

Перевірка показала, що Рабінович зазначив у декларації неправдиву інформацію про належні йому корпоративні права в статутному капіталі ТОВ "Ньюс Нетворк". Він написав, що володіє 50% компанії, хоча насправді йому належать усі 100%.

В агентстві зазначили, що вартість прихованої частки статутного капіталу становить 600 тисяч гривень.

Як повідомлялося, в лютому Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо можливих протиправних дій Рабіновича, а саме – його незаконного збагачення.

Українська правда
Теми: Рабінович декларації НАЗК НАБУ
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