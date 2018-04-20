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НАПК обнаружило ложь в декларации Рабиновича, за нардепа возьмется НАБУ

Пятница, 20 апреля 2018, 15:19
НАПК обнаружило ложь в декларации Рабиновича, за нардепа возьмется НАБУ

Нацагентство по предотвращению коррупции направило в Национальное антикоррупционное бюро результаты полной проверки декларации народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Вадима Рабиновича.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

По ее данным, речь идет о декларации за 2015 год.

Проверка показала, что Рабинович указал в декларации ложную информацию о принадлежащих ему корпоративных правах в уставном капитале ООО "Ньюс Нетворк". Он написал, что владеет 50% компании, хотя на самом деле ему принадлежат все 100%.

В агентстве отметили, что стоимость сокрытой доли уставного капитала составляет 600 тысяч гривень.

Как сообщалось, в феврале Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство в отношении возможных противоправных действий Рабиновича, а именно - его незаконного обогащения.

Українська правда
Темы: РабиновичдекларацииНАПКНАБУ
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