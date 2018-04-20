Депутатка "Свободи" опинилась в центрі скандалу через привітання Гітлера

Політична сила "ВО "Свобода" опинилась в центрі скандалу через пост із привітанням з днем народження Адольфа Гітлера, поширений на Facebook-сторінці депутата Львівської міської ради від "ВО "Свобода" Мар'яни Батюк.

Пост наразі вже не доступний.

"Великий чоловік, як не крути…", – йшлося в пості, та було наведено дві цитати основоположника нацизму з його книжки "Моя боротьба".

Власне фото Гітлера з привітанням до дня народження, яке було поширено на сторінці Батюк, першочергово було розміщено в акаунті 27-річної користувачки Іванки Білої-Кондратьєвої з Кривого Рогу.

У прес-службі "ВО "Свобода" "Українській правді" заявили, що спілкувались з обома учасницями скандалу, які запевняють, що їхні сторінки було зламано.

"Мар'яна Батюк – учитель історії. В перерві між уроками вона побачила цей пост, який незрозуміло як з'явився на її сторінці. Тому природно, що вона його видалила. Її сторінку було, очевидно, зламано. Тому будь-які повідомлення про те, що це її особиста позиція чи позиція "ВО "Свобода" це фейк, який використовує ворожа пропаганда", – запевнила прес-секретар політсили Христина Равлюк.

Стосовно посту активістки "ВО "Свобода" Іванки Білої-Кондратьєвої, Равлюк зазначила наступне: "В неї історія абсолютно та сама. Іванка перебуває в декретній відпустці. Коли вона побачила цей пост на своїй сторінці, який вона не писала, воно його одразу видалила".

28-річна вчителька історії і заступниця директора львівської школи №100 з виховної роботи Мар’яна Батюк стала депутатом Львівської міськради у 2015 році від партії ВО "Свобода".

Директор цієї школи Василь Титар у коментарі виданню "Zaxid.net" сказав, що проведе профілактичну бесіду з Батюк стосовно вказаного допису.

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що міське управління освіти найближчим часом прийме рішення стосовно того, чи залишати Батюк на посаді заступника директора школи після цього інциденту.