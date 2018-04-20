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Депутат "Свободы" оказалась в центре скандала из-за поздравления Гитлера

Пятница, 20 апреля 2018, 17:03
Депутат Свободы оказалась в центре скандала из-за поздравления Гитлера

Политическая сила "ВО" Свобода "оказалась в центре скандала из-за поста с поздравлением с днем ​​рождения Адольфа Гитлера, размещенном на Facebook-странице депутата Львовского городского совета от "ВО "Свобода" Марьяны Батюк.

Пост сейчас уже не доступен.

"Большой человек, как ни крути ...", - говорилось в посте, и были приведены две цитаты основоположника нацизма из его книги "Моя борьба".

 

Собственно фото Гитлера с поздравлением ко дню рождения, которое было размещено на странице Батюк, первоначально появилось в аккаунте 27-летней пользователя соцсети Иванки Белой-Кондратьевой из Кривого Рога.

В пресс-службе "ВО "Свобода" "Украинской правде" заявили, что общались с обеими участницами скандала, которые уверяют, что их страницы были взломаны.

"Марьяна Батюк – учитель истории. В перерыве между уроками она увидела этот пост, который непонятным образом появился на ее странице. Поэтому естественно, что она его удалила. Ее страница была, очевидно, взломана. Поэтому любые сообщения о том, что это ее личная позиция или позиция "ВО "Свобода" это фейк, который использует вражеская пропаганда", – заверила пресс-секретарь политсилы Кристина Равлюк.

Относительно поста активистки "ВО "Свобода" Иванки Белой-Кондратьевой, Равлюк отметила следующее: "У нее история абсолютно та же. Иванка находится в декретном отпуске. Когда она увидела этот пост на своей странице, который она не писала, она сразу его удалила".

28-летняя учительница истории и заместитель директора львовской школы №100 по воспитательной работе Марьяна Батюк стала депутатом Львовского горсовета в 2015 году от партии ВО "Свобода".

Директор этой школы Василий Староста в комментарии изданию "Zaxid.net" сказал, что проведет профилактическую беседу с Батюк в отношении указанного сообщения.

Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что городское управление образования в ближайшее время примет решение о том, оставлять ли Батюк в должности заместителя директора школы после этого инцидента.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Свободаскандал
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