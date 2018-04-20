Бойовики обстріляли позиції АТО з "Градів", є загиблий і поранений

Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили 20 обстрілів позицій Збройних Сил України, один військовослужбовець загинув, ще один поранений.

Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО станом на 18.00 20 квітня 2018 року.

"Зокрема на Донецькому напрямку із реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" бойовики обстріляли наші позиції неподалік Лебединського випустивши по українських укріпленнях 40 реактивних снарядів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, поблизу Лебединського бойовики застосували 82 мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Із 122 мм артилерії та 120 мм мінометів бойовики стріляли по захисниках Широкиного та Водяного.

Поблизу Новотроїцького агресор застосував міномети калібру 120 мм, гранатомети та стрілецьку зброю – в районі Шахти "Бутівка", Водяного, Пісків та Опитного, а також стрілецьку зброю – по оборонцях Авдіївки та Новотроїцького.

"На Луганському напрямку із забороненої 122 мм артилерії вогонь вівся по наших опорних пунктах в районі Попасної, з озброєння БМП – під Кримським, а стрілецької зброї – поблизу Новолуганського", - зазначають у штабі АТО.