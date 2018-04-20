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Боевики обстреляли позиции АТО из "Градов", есть погибший и раненый

Пятница, 20 апреля 2018, 18:30

С начала суток российско-оккупационные войска совершили 20 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины, один военнослужащий погиб, еще один ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 20 апреля 2018 года.

"В частности, на Донецком направлении из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" боевики обстреляли наши позиции неподалеку Лебединского выпустив по украинским укреплениям 40 реактивных снарядов", - говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи Лебединского боевики применили 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Из 122 мм артиллерии и 120 мм минометов боевики стреляли по защитникам Широкиного и Водяного.

Вблизи Новотроицкого агрессор применил минометы калибра 120 мм, гранатометы и стрелковое оружие - в районе Шахты "Бутовка", Водяного, Песков и Опытного, а также стрелковое оружие - по защитникам Авдеевки и Новотроицкого.

"На Луганском направлении из запрещенной 122 мм артиллерии огонь велся по нашим опорным пунктам в районе Попасной, из вооружения БМП - под Крымским, а стрелкового оружия - вблизи Новолуганского", - отмечают в штабе АТО.

Украинская правда
Темы: АТОДонбассвойнаОРДЛОРосcия
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