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Балуха збираються відправити в карцер – правозахисники

П'ятниця, 20 квітня 2018, 18:53

Адміністрація СІЗО Сімферополя ухвалила рішення перемістити українського активіста Володимира Балуха в карцер "за порушення правил внутрішнього розпорядку".

Про це активіст розповів своєму адвокатові, який відвідав його 20 квітня, передає "Кримська правозахисна група".

Станом на 20 квітня Балуха ще не перевели в карцер, бо є черга на відбування цього покарання через переповненість СІЗО.

Передбачається, що Балух пробуде у карцері три доби.

Рішення про приміщення ув’язнених у карцер приймає комісія із співробітників СІЗО.

Ув'язненим, які у ньому знаходяться, забороняється листування, побачення, крім зустрічей з адвокатом та придбання продуктів харчування і предметів першої необхідності.

Вони не мають права отримувати посилки і передачі, а користуватися спальним місцем можна тільки у спеціально відведені вночі години.

Раніше представник "Кримської правозахисної групи" заявляв, що в анексованому Криму не пускають медиків до Балуха, який голодує з 19 березня і відмовляється припиняти голодування попри заклики з України.

ФСБ Росії затримала Балуха в грудні 2016 року під приводом того, що на горищі його будинку знайшли 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляли, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію: на його подвір’ї майорів прапор України.

Проте суд в анексованому Росією Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і присудив йому 3 роки і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штраф у розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

Проти Балуха порушили ще одну справу за заявою начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка про нібито побиття. Сам Балух і його захист заявляли, що це Ткаченко напав на нього.

19 березня Роздольненський районний суд обрав для Балуха запобіжний захід у цій справі у вигляді тримання під вартою до 19 червня 2018 року.

Адвокат Балуха Ольга Дінзе заявила, що активіста побив конвой у СІЗО після розгляду апеляційної скарги в його справі. З цього приводу триває перевірка.

Українська правда

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Теми: Кримполітв'язніРосіяанексія
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