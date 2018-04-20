Балуха собираются отправить в карцер - правозащитники

Администрация СИЗО Симферополя приняла решение переместить украинского активиста Владимира Балуха в карцер "за нарушение правил внутреннего распорядка".

Об этом активист рассказал своему адвокату, который посетил его 20 апреля, передает "Крымская правозащитная группа".

По состоянию на 20 апреля Балуха еще не перевели в карцер, потому что есть очередь на отбывание этого наказания из-за переполненности СИЗО.

Предполагается, что Балух пробудет в карцере трое суток.

Решение о помещении заключенных в карцер принимает комиссия из сотрудников СИЗО.

Заключенным, которые в нем находятся, запрещается переписка, свидания, кроме встреч с адвокатом и приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости.

Они не имеют права получать посылки и передачи, а пользоваться спальным местом можно только в специально отведенные ночью часы.

Ранее представитель "Крымской правозащитной группы" заявлял, что в аннексированном Крыму не пускают медиков к Балуху, который голодает с 19 марта и отказывается прекращать голодовку, несмотря на призывы из Украины.



ФСБ России задержала Балуха в декабря 2016 года под предлогом того, что на чердаке его дома нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек.



Защита Балуха и правозащитники заявляли, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию: в его дворе развевался флаг Украины.



Однако суд в аннексированном Россией Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (порядка 4,6 тысячи гривен).



Против Балуха возбудили еще одно дело по заявлению начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко о якобы избиении. Сам Балух и его защита заявляли, что это Ткаченко напал на него.



19 марта Раздольненский райсуд избрал для Балуха меру пресечения по этому делу в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года.



Адвокат Балуха Ольга Динзе заявила, что активиста побил конвой в СИЗО после рассмотрения апелляционной жалобы в его деле. По этому поводу проводится проверка.