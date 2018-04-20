Завод Порошенка збільшив прибуток вдвічі

За підсумками 2017 року завод Кузня на Рибальському збільшив чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в 2,2 рази (119,1%) в порівнянні з 2016 роком - до 18,6 млн грн.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані фінансової звітності компанії.

Відповідно до них, чистий дохід підприємства збільшився у 6,6 рази - до 776,2 млн грн.

ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" (раніше – ПАТ "Ленінська кузня") - одне з відомих на ринку підприємств судпрому України. В умовах війни воно працює над виробництвом нових розробок оборонного призначення.

Основним акціонером приватизованого у 1995 році суднозаводу виступає ПАТ "Недиверсифікований корпоративний інвестфонд "Прайм Ессетс Капітал" (раніше - "Фонд "Петра Порошенка", Київ).

У 2016 році уряд надав ПАТ "Ленкузня" право на здійснення експорту товарів військового призначення власного виробництва та імпорту товарів військового призначення в інтересах власного виробництва терміном до 1 червня 2018 року.

У 2017 році з урахуванням перейменування підприємства в ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" його повноваження спецекспортера продовжені терміном до 1 січня 2021 року.