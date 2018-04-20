Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Завод Порошенка збільшив прибуток вдвічі

П'ятниця, 20 квітня 2018, 21:22
Завод Порошенка збільшив прибуток вдвічі
УНІАН

За підсумками 2017 року завод Кузня на Рибальському збільшив чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в 2,2 рази (119,1%) в порівнянні з 2016 роком - до 18,6 млн грн.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані фінансової звітності компанії.

Відповідно до них, чистий дохід підприємства збільшився у 6,6 рази - до 776,2 млн грн.

ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" (раніше – ПАТ "Ленінська кузня") - одне з відомих на ринку підприємств судпрому України. В умовах війни воно працює над виробництвом нових розробок оборонного призначення.

Основним акціонером приватизованого у 1995 році суднозаводу виступає ПАТ "Недиверсифікований корпоративний інвестфонд "Прайм Ессетс Капітал" (раніше - "Фонд "Петра Порошенка", Київ).

У 2016 році уряд надав ПАТ "Ленкузня" право на здійснення експорту товарів військового призначення власного виробництва та імпорту товарів військового призначення в інтересах власного виробництва терміном до 1 червня 2018 року.

У 2017 році з урахуванням перейменування підприємства в ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" його повноваження спецекспортера продовжені терміном до 1 січня 2021 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
Умєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:11
Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:07
Єврокомісія схвалила план використання заморожених активів РФ на користь України
Усі новини...
Реклама: