Завод Порошенко увеличил прибыль вдвое

По итогам 2017 года завод Кузница на Рыбацком увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2,2 раза (119,1%) по сравнению с 2016 годом - до 18,6 млн грн.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные финансовой отчетности компании.

Согласно им, чистый доход предприятия увеличился в 6,6 раза - до 776,2 млн грн.

ЗАО "Завод "Кузница на Рыбацком" (ранее - ОАО "Ленинская кузница") - одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины. В условиях войны оно работает над производством новых разработок оборонного назначения.

Основным акционером приватизированного в 1995 году судозавода выступает ОАО "Недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Капитал" (ранее - "Фонд "Петра Порошенко", Киев).

В 2016 году правительство предоставило ОАО "Ленкузня" право на осуществление экспорта товаров военного назначения собственного производства и импорта товаров военного назначения в интересах собственного производства сроком до 1 июня 2018 года.

В 2017 году с учетом переименовании предприятия в ЗАО "Завод "Кузница на Рыбацком" его полномочия спецэкспортера продолжены сроком до 1 января 2021 года.