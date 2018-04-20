Денісова просить омбудсмена РФ перевірити дані про смерть 4 людей у СІЗО Сімферополя

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням перевірити інформацію про смерть у квітні 2018 року чотирьох людей у СІЗО Сімферополя.

Про це йдеться на сайті омбудсмена України.

"У зв’язку з цим, звертаюся до Вас з проханням перевірити вищевикладену інформацію і у разі її підтвердження, провести розслідування стосовно цих трагічних фактів та поінформувати мене про результати розгляду даного звернення", - зазначає у листі Людмила Денісова.

19 квітня правозахисники повідомили, що у СІЗО-1 Сімферополя, підконтрольному окупаційній владі РФ, щонайменше четверо людей померли неприродною смертю, двоє з них – кримські татари.