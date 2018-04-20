Денисова просит омбудсмена РФ проверить данные о смерти 4 человек в СИЗО Симферополя

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Пятница, 20 апреля 2018, 22:37

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой проверить информацию о смерти в апреле 2018 года четырех человек в СИЗО Симферополя.

Об этом говорится на сайте омбудсмена Украины.

"В связи с этим, обращаюсь к Вам с просьбой проверить вышеизложенную информацию и в случае ее подтверждения, провести расследование в отношении этих трагических фактов и проинформировать меня о результатах рассмотрения данного обращения", - отмечает в письме Людмила Денисова.

19 апреля правозащитники сообщили, что в СИЗО-1 Симферополя, подконтрольном оккупационной власти РФ, по меньшей мере четыре человека умерли неестественной смертью, двое из них - крымские татары.

Украинская правда
Темы: Крым права человека Росcия тюрьма
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