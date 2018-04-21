Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало відомо, до якої колонії в РФ відправили фігуранта справи "кримських диверсантів"

Субота, 21 квітня 2018, 10:18

Фігурант справи "кримських диверсантів" Дмитро Штибліков, незаконно засуджений в окупованому Криму до 5 п'яти років ув'язнення, етапований до колонії №6 м.Омськ, РФ.

Про це повідомив журналіст російської служби "Радіо Свобода" Антон Наумлюк.

Раніше було відомо, що Штиблікова етапували до РФ, проте не повідомлялося, чи стане Омськ кінцевою точкою або його відправлять далі.

 

У листопаді 2016 року у Севастополі окупанти повідомили про затримання "членів диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міноборони України" - Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудки.

Дмитро Штибліков і Олексій Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами у центрі "Номос". Володимир Дудка - капітан 2-го рангу запасу, в минулому - капітан корабля радіоелектронної розвідки.

В СБУ заявили, що затримані у Криму громадяни України не є ані співробітниками, ані контактерами з боку СБУ.

10 листопада підконтрольний Кремлю Ленінський райсуд Севастополя заарештував трьох затриманих в Севастополі "диверсантів" на два місяці.

30 грудня 2016 року термін утримання під вартою для Штиблікова, Бессарабова і Дудки було продовжено до 8 березня 2017 року.

У травні 2017 року Штибліков уклав досудову угоду зі слідством. Жодного з незалежних адвокатів до нього не допустили.

У листопаді 2017 року "суд" засудив фігуранта "справи українських диверсантів" Дмитра Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Теми: політв'язніРосіяКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
політв'язні
Помер український дисидент Василь Овсієнко
Звільнений політв’язень Захтей поскаржився на відсутність допомоги від влади
Політв'язень Захтей виїхав з Росії: був у неволі понад 6 років
Останні новини
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
Умєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:11
Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:07
Єврокомісія схвалила план використання заморожених активів РФ на користь України
Усі новини...
Реклама: