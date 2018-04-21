Стало відомо, до якої колонії в РФ відправили фігуранта справи "кримських диверсантів"

Фігурант справи "кримських диверсантів" Дмитро Штибліков, незаконно засуджений в окупованому Криму до 5 п'яти років ув'язнення, етапований до колонії №6 м.Омськ, РФ.

Про це повідомив журналіст російської служби "Радіо Свобода" Антон Наумлюк.

Раніше було відомо, що Штиблікова етапували до РФ, проте не повідомлялося, чи стане Омськ кінцевою точкою або його відправлять далі.

У листопаді 2016 року у Севастополі окупанти повідомили про затримання "членів диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міноборони України" - Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудки.

Дмитро Штибліков і Олексій Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами у центрі "Номос". Володимир Дудка - капітан 2-го рангу запасу, в минулому - капітан корабля радіоелектронної розвідки.

В СБУ заявили, що затримані у Криму громадяни України не є ані співробітниками, ані контактерами з боку СБУ.

10 листопада підконтрольний Кремлю Ленінський райсуд Севастополя заарештував трьох затриманих в Севастополі "диверсантів" на два місяці.

30 грудня 2016 року термін утримання під вартою для Штиблікова, Бессарабова і Дудки було продовжено до 8 березня 2017 року.

У травні 2017 року Штибліков уклав досудову угоду зі слідством. Жодного з незалежних адвокатів до нього не допустили.

У листопаді 2017 року "суд" засудив фігуранта "справи українських диверсантів" Дмитра Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.