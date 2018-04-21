Стало известно, в какую колонию РФ отправили фигуранта дела "крымских диверсантов"

Фигурант дела "крымских диверсантов" Дмитрий Штыбликов, приговоренный в оккупированном Крыму к 5 пяти годам заключения, этапирован в колонию №6 г.Омск, РФ.

Об этом сообщил журналист российской службы "Радио Свобода" Антон Наумлюк.

Ранее было известно, что Штыбликова этапировали в Омскую область РФ, однако не сообщалось, станет ли Омск конечной точкой или его отправят дальше.

В ноябре 2016 года в Севастополе оккупанты сообщили о задержании "членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины" – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре "Номос". Владимир Дудка – капитан 2-го ранга запаса, в прошлом – капитан корабля радиоэлектронной разведки.

В СБУ заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.

10 ноября подконтрольный Кремлю Ленинский районный суд Севастополя арестовал троих задержанных в Севастополе "диверсантов" на два месяца.

30 декабря 2016 года срок содержания под стражей в отношении Штыбликова, Бессарабова и Дудки был продлен до 8 марта 2017 года.

В мае 2017 года Штыбликов заключил досудебное соглашение со следствием, то есть признал свою вину. Ни одного из независимых адвокатов к нему не допустили.

В ноябре 2017 года "суд" приговорил фигуранта "дела украинских диверсантов" Дмитрия Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей.