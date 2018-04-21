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Бойовики обстріляли з танка околиці КПВВ "Гнутове", де перебували цивільні

Субота, 21 квітня 2018, 10:38
Бойовики обстріляли з танка околиці КПВВ Гнутове, де перебували цивільні

У суботу пропуск громадян на КПВВ "Гнутове" призупиняли через обстріли в районі Піщевика та Павлополя з боку бойовиків, які застосували озброєння танка. 

Про це 21 квітня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

"Пропуск громадян на КПВВ "Гнутове" на деякий час було призупинено через обстріл бойовиками позицій сил АТО районі Піщевика та Павлополя, що перебувають у безпосередній близькості КПВВ. Цивільне населення, яке перебувало в районі КПВВ, було відведено до безпечних місць", - зазначили у штабі. 

Станом на 8:00 пропускні операції на КПВВ "Гнутове" було відновлено.

У штабі зазначили, що обстріл тривав близько 40 хвилин: "За цей час танки противника здійснили майже 50 пострілів. Також бойовики застосували заборонені міномети калібру 120-мм, випустивши близько 60 мін". 

"Вказане озброєння, відповідно до Мінських домовленостей, має перебувати у визначених районах відведення", - підкреслили у прес-центрі штабу АТО. 

Теми: АТОМінські угоди
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