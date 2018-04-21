Боевики обстреляли из танка околицы КПВВ "Гнутово", где находились гражданские

В субботу пропуск граждан на КПВВ "Гнутово" приостанавливали из-за обстрелов в районе Пищевика и Павлополя со стороны боевиков, которые применили вооружение танка.

Об этом 21 апреля сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Пропуск граждан на КПВВ "Гнутово" на некоторое время был приостановлен из-за обстрела боевиками позиций сил АТО районе Пищевика и Павлополя, которые находятся в непосредственной близости к КПВВ. Гражданское население, которое находилось в районе КПВВ, было отведено в безопасные места", - отметили в штабе.

По состоянию на 8:00 пропускные операции на КПВВ "Гнутово" были возобновлены.

В штабе отметили, что обстрел длился около 40 минут: "За это время танки противника осуществили почти 50 выстрелов. Также боевики применили запрещенные минометы калибра 120-мм, выпустив около 60 мин".

"Указанное вооружение, согласно Минским договоренностям, должно находиться в определенных районах отвода", - подчеркнули в пресс-центре штаба АТО.