У Москві знищили Бібліотеку української літератури

У Москві завершили знищення Бібліотеки української літератури.

Як передає УНІАН, цього тижня з будівлі, де раніше була розташована бібліотека, зникла вивіска.

Коли саме зняли вивіску, не зрозуміло, але, за словами колишніх співробітників, ще тиждень тому на будинку за адресою Трифонівська, 61 був напис: "Бібліотека української літератури", відзначає агентство.

Фото УНІАН

Крім того, заблокований сайт бібліотеки. При спробі зайти на сайт за адресою mosbul.ru з'являється напис: "Вибачте, але в даний момент сайт закритий на реконструкцію".

За даними УНІАН, будівлю бібліотеки передано Департаменту спорту російської столиці, де буде розміщений Центр розвитку туризму Москви.

Разом з тим, як повідомив адвокат Іван Павлов, який представляє інтереси колишнього директора бібліотеки Наталії Шаріної, 24 квітня Мосміськсуд о 15.00 продовжить розглядати апеляцію захисту на вирок Шаріній, обвинуваченій у розтраті грошей і розповсюдженні екстремістської літератури.

На наступному засіданні очікується виступ державного обвинувача і самої Шаріної.

Де-факто бібліотека припинила свою роботу ще рік тому і залишалася тільки вивіска. Частину фондів установи було відправлено до Бібліотеки іноземної літератури, частину викинули.

Як повідомив один із співробітників бібліотеки, після репресій проти бібліотеки, засудження Шаріної, розшуку слідчими читачів за інтерес до "екстремістської" і "націоналістичної" літератури в читальні зали перестали заходити відвідувачі. Останніх двох бібліотекарів звільнили 1 березня цього року.

Як повідомлялося, 28 жовтня 2015 року в Бібліотеці української літератури в Москві провели обшук, поліція підкинула націоналістичну літературу. Також обшук провели вдома у Шаріної.

5 червня 2017 року Міщанський райсуд Москви засудив Шаріну до 4 років ув'язнення умовно. Її звинуватили в розповсюдженні екстремістської літератури, "що закликає до ненависті і ворожнечі", а також у розтраті бюджетних коштів.

Захист Шаріної оскаржив вирок. У міжнародній правозахисній організації Amnesty International заявили, що Шаріна стала жертвою судового свавілля, а винесений вирок демонструє повне презирство російської судової системи до принципу верховенства права.