В Москве уничтожили Библиотеку украинской литературы

В Москве завершили уничтожение Библиотеки украинской литературы.

Как передает УНИАН, на этой неделе из здания, где ранее находилась библиотека, исчезла вывеска.

Когда именно сняли вывеску, не понятно, но, по словам бывших сотрудников, еще неделю назад на доме по адресу Трифоновская, 61 была надпись: "Библиотека украинской литературы", отмечает агентство.

Фото УНИАН

Кроме того, заблокирован сайт библиотеки. При попытке зайти на сайт по адресу mosbul.ru появляется надпись: "Извините, но в данный момент сайт закрыт на реконструкцию".

По данным УНИАН, здание библиотеки передано Департаменту спорта российской столицы, где будет размещен Центр развития туризма Москвы.

Вместе с тем, как сообщил адвокат Иван Павлов, который представляет интересы бывшего директора библиотеки Натальи Шариной, 24 апреля Мосгорсуд в 15.00 продолжит рассматривать апелляцию защиты на приговор Шариной, обвиняемой в растрате денег и распространении экстремистской литературы.

На следующем заседании ожидается выступление государственного обвинителя и самой Шариной.

Де-факто библиотека прекратила свою работу еще год назад и оставалась только вывеска. Часть фондов учреждения была отправлена в Библиотеку иностранной литературы, часть выбросили.

Как сообщил один из сотрудников библиотеки, после репрессий против библиотеки, осуждения Шариной, розыска следователями читателей за интерес к "экстремистской" и "националистической" литературе в читальные залы перестали заходить посетители. Последних двух библиотекарей уволили 1 марта этого года.

Как сообщалось, 28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве провели обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Также обыск провели дома у Шариной.

5 июня 2017 года Мещанский райсуд Москвы приговорил Шарину к 4 годам заключения условно. Ее обвинили в распространении экстремистской литературы, "которая призывает к ненависти и вражде", а также в растрате бюджетных средств.

Защита Шариной обжаловала приговор. В международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что Шарина стала жертвой судебного произвола, а вынесенный приговор демонстрирует полное презрение российской судебной системы к принципу верховенства права.