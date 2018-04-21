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Рейтинг найбагатших людей України знову очолив Ахметов

Субота, 21 квітня 2018, 14:49
Рейтинг найбагатших людей України знову очолив Ахметов

Рейтинг 100 найбагатших людей України за версією журналу "Фокус" за підсумками 2017 року знову очолив власник групи СКМ Рінат Ахметов, статки якого оцінили у 3,1 млрд доларів.

Згідно з рейтингом, як і рік тому, друге, третє і четверте місце посідають співвласники групи "Приват" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов (1,6 та 1,5 млрд доларів), Віктор Пінчук (1,4 млрд доларів) відповідно.

На п'яту сходинку піднявся власник Ferrexpo – мільярдер Констянтин Жеваго.

Шосту позицію, як і минулоріч, займає власник "Миронівського хлібопродукту" Юрій Косюк – його статки оцінили в 900 мільйонів доларів.

З п'ятого на сьоме місце опустився власник "Кернел Груп" Андрій Веревський з 785 мільйонами доларів.

На восьме місце піднявся власник "Смартхолдинг" Вадим Новинський. Його статки оцінюють у 734 мільйона.

На дев'яту позицію опустився власник DCH Group Олександр Ярославський – 645 мільйонів доларів, а на 10 сходинці опинився власник Group DF Дмитро Фірташ – 640 мільйонів.

Президент України Петро Порошенко вибув з топ-10 і посідає 11 місце зі статками у 542 мільйона доларів.

З повним списком найбагатших українців можна ознайомитися за посиланням

Раніше повідомлялося, що український олігарх Рінат Ахметов піднявся з 439 на 393 місце в рейтингу Bloomberg топ-500 найбагатших людей світу.

За підрахунками Bloomberg, на гроші Ахметова Україна може проіснувати 36 днів.

Економічна правда

Теми: АхметовПорошенкоолігархирейтинг
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