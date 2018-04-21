Рейтинг самых богатых людей Украины вновь возглавил Ахметов

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Суббота, 21 апреля 2018, 14:49

Рейтинг 100 самых богатых людей Украины по версии журнала "Фокус" по итогам 2017 вновь возглавил владелец группы СКМ Ринат Ахметов, состояние которого оценивается в 3,1 млрд долларов.

Согласно рейтингу, как и год назад, второе, третье и четвертое место занимают совладельцы группы "Приват" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов (1,6 и 1,5 млрд долларов), Виктор Пинчук (1,4 млрд долларов) соответственно.

На пятую строчку поднялся владелец Ferrexpo - миллиардер Константин Жеваго.

Шестую позицию, как и в прошлом году, занимает владелец "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк - его состояние оценили в 900 млн долларов.

С пятого на седьмое место опустился владелец "Кернел Групп" Андрей Веревский с 785 миллионами долларов.

На восьмое место поднялся владелец "Смартхолдинг" Вадим Новинский. Его состояние оценивается в 734 миллиона.

На девятую позицию опустился владелец DCH Group Александр Ярославский – 645 млн долларов, а на 10 строчке оказался владелец Group DF Дмитрий Фирташ – 640 млн.

Президент Украины Петр Порошенко выбыл из топ-10 и занимает 11 место с состоянием в 542 млн долларов.

С полным списком самых богатых украинцев можно ознакомиться по ссылке

Напомним, украинский олигарх Ринат Ахметов поднялся с 439 на 393 место в рейтинге Bloomberg топ-500 самых богатых людей мира.

По подсчетам Bloomberg, на деньги Ахметова Украина может просуществовать 36 дней.  

Экономическая правда

Темы: Ахметов Порошенко олигархи рейтинг
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