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Кубок Ліги чемпіонів УЄФА прибув до Києва

Субота, 21 квітня 2018, 18:11

Кубок Ліги чемпіонів УЄФА передали Києву, де відбудеться фінал турніру 26 травня 2018 року.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", 21 квітня до 19:00 на Хрещатику на сцені навпроти будівлі КМДА усі охочі зможуть сфотографуватися з Кубками ЛЧ.

Головний трофей європейського клубного футболу передали  меру Києва Віталію Кличку та президенту Федерації футболу України Андрію Павелку посли чоловічого і жіночого фіналу ЛЧ-2018 - Андрій Шевченко і Ія Андрущак. 

Як зазначив Павелко, Кубок побуває у Херсоні, де зараз базується Кримська федерація футболу, в Маріуполі, Харкові, Дніпропетровську, Одесі та Львові.

Раніше директор департаменту з підготовки та проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА-2018 ФФУ Андрій Бондаренко повідомляв, що тур Кубка Ліги чемпіонів містами України - Trophy Experience - триватиме з 22 квітня: розпочнеться у Маріуполі, 23 квітня буде в Дніпрі, 26 квітня - у Харкові, 29 квітня - в Одесі, 30 квітня тур завершиться у Львові. 

Кубки Ліги чемпіонів УЄФА отримають переможці жіночого та чоловічого фіналів: фінал жіночого турніру відбудеться 24 травня на стадіоні "Динамо" ім.Лобановського, чоловічого – 26 травня на "Олімпійському".

"Українська правда" у Threads

Теми: футболКиївУЄФА
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