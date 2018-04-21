Кубок Лиги чемпионов УЕФА прибыл в Киев

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Суббота, 21 апреля 2018, 18:11

Кубок Лиги чемпионов УЕФА передали Киеву, где состоится финал турнира 26 мая 2018 года.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", 21 апреля до 19:00 на Крещатике на сцене напротив здания КГГА все желающие смогут сфотографироваться с Кубками ЛЧ.

Главный трофей европейского клубного футбола передали мэру Киева Виталию Кличко и президенту Федерации футбола Украины Андрею Павелко послы мужского и женского финала ЛЧ-2018 - Андрей Шевченко и Ия Андрущак.

Как отметил Павелко, Кубок побывает в Херсоне, где базируется Крымская федерация футбола, в Мариуполе, Харькове, Днепропетровске, Одессе и Львове.

Ранее директор департамента по подготовке и проведению финалов Лиги чемпионов УЕФА-2018 ФФУ Андрей Бондаренко сообщал, что тур Кубка Лиги чемпионов по городам Украины - Trophy Experience - пройдет с 22 апреля: начнется в Мариуполе, 23 апреля будет в Днепре, 26 апреля - в Харькове, 29 апреля - в Одессе, 30 апреля тур завершится во Львове.

Кубки Лиги чемпионов УЕФА получат победители женского и мужского финалов: финал женского турнира состоится 24 мая на стадионе "Динамо" им.Лобановского, мужского - 26 мая на "Олимпийском".

Темы: футбол Киев УЕФА
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