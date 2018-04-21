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АТО: бойовики здійснили 31 обстріл, двоє бійців ЗСУ зазнали поранень

Субота, 21 квітня 2018, 18:53
АТО: бойовики здійснили 31 обстріл, двоє бійців ЗСУ зазнали поранень

У суботу бойовики ОРДЛО здійснили 31 обстріл із застосуванням зброї, забороненої "мінськими угодами", один військовий ЗСУ зазнав поранень, ще один отримав бойове травмування.

Про це ввечері 21 квітня повідомили у прес-центрі штабу АТО. 

На донецькому напрямку зі 120-мм мінометів й озброєння танків бойовики обстріляли опорні пункти сил АТО в районі Павлополя та Пищевика, зі 120-мм мінометів - біля Водяного і Новотроїцького, гранатомети і стрілецьку зброю – в районі Авдіївки, Гнутового, Водяного та Невельського, великокаліберні кулемети – неподалік Пищевика, Новотроїцького, Черненко і Талаківки.

Під Павлополем і Талаківкою бойовики застосували БМП, стрілецьку зброю – поблизу Красногорівки, Лебединського та Шахти "Бутівка", по силах АТО біля Павлополя і Новотроїцького бойовики вели снайперський вогонь.

На луганському напрямку 120-мм міномети застосували проти сил АТО поблизу Новоолександрівки, Катеринівки і Зайцевого, з мінометів калібру 82-мм вогонь вівся по оборонцях Новоселівки, Луганського, Новгородського та Зайцевого.

Також бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем, стрілецької зброї, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 

Теми: АТО
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