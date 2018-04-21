АТО: Боевики провели 31 обстрел, двое бойцов ВСУ получили ранения

231 просмотр
Суббота, 21 апреля 2018, 18:53

В субботу боевики ОРДЛО осуществили 31 обстрел с применением оружия, запрещенного "минскими соглашениями", один военный ВСУ получил ранения, еще один получил боевые травмы.

Об этом вечером 21 апреля сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На донецком направлении из 120-мм минометов и вооружения танков боевики обстреляли опорные пункты сил АТО в районе Павлополя и Пищевика, из 120-мм минометов - возле Водяного и Новотроицкого, гранатометы и стрелковое оружие применили в районе Авдеевки, Гнутово, Водяного и Невельского, крупнокалиберные пулеметы - возле Пищевика, Новотроицкого, Черненко и Талаковки. 

Возле Павлополя и Талаковки боевики также применили БМП, стрелковое оружие - вблизи Красногоровки, Лебединского и шахты "Бутовка", по силам АТО близ Павлополя и Новотроицкого боевики также вели снайперский огонь.

На луганском направлении 120-мм минометы применили против сил АТО вблизи Новоалександровки, Катериновки и Зайцево, из минометов калибра 82-мм огонь велся по защитникам Новоселовки, Луганского, Новгородского и Зайцево.

Также боевики вели огонь из гранатометов различных систем, стрелкового оружия, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Темы: АТО
powered by lun.ua
По теме
На Донбассе восстанавливают водопровод "Зайцево-Майорск" - штаб 21 апреля 2018, 13:51
Боевики обстреляли из танка околицы КПВВ "Гнутово", где находились гражданские 21 апреля 2018, 10:38
"Грады", минометы, БМП: боевики 36 раз обстреляли позиции ВСУ 21 апреля 2018, 06:19
Все новости
Главные новости
АТО: Боевики провели 31 обстрел, двое бойцов ВСУ получили ранения
Весельницкая заявила, что дала показания в деле о вмешательстве РФ в выборы
В Киеве задержали полковника ВСУ: шпионил на предприятии Минобороны для РФ
Рейтинг самых богатых людей Украины вновь возглавил Ахметов
Все новости
Лайфхаки

6 простых коктейлей, которые можно приготовить дома

инфографика

9 способов уберечь свою печень от болезней