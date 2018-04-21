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АТО: Боевики провели 31 обстрел, двое бойцов ВСУ получили ранения

Суббота, 21 апреля 2018, 18:53
АТО: Боевики провели 31 обстрел, двое бойцов ВСУ получили ранения

В субботу боевики ОРДЛО осуществили 31 обстрел с применением оружия, запрещенного "минскими соглашениями", один военный ВСУ получил ранения, еще один получил боевые травмы.

Об этом вечером 21 апреля сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На донецком направлении из 120-мм минометов и вооружения танков боевики обстреляли опорные пункты сил АТО в районе Павлополя и Пищевика, из 120-мм минометов - возле Водяного и Новотроицкого, гранатометы и стрелковое оружие применили в районе Авдеевки, Гнутово, Водяного и Невельского, крупнокалиберные пулеметы - возле Пищевика, Новотроицкого, Черненко и Талаковки. 

Возле Павлополя и Талаковки боевики также применили БМП, стрелковое оружие - вблизи Красногоровки, Лебединского и шахты "Бутовка", по силам АТО близ Павлополя и Новотроицкого боевики также вели снайперский огонь.

На луганском направлении 120-мм минометы применили против сил АТО вблизи Новоалександровки, Катериновки и Зайцево, из минометов калибра 82-мм огонь велся по защитникам Новоселовки, Луганского, Новгородского и Зайцево.

Также боевики вели огонь из гранатометов различных систем, стрелкового оружия, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Темы: АТО
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