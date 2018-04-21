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"Ворскла" ледве не відібрала очки у "Шахтаря" в матчі 28 туру УПЛ

Субота, 21 квітня 2018, 19:04

Донецький "Шахтар" отримав нелегку перемогу у матчі 28 туру української Прем'єр-ліги.

У поєдинку у Харкові "гірники" з рахунком 4:2 переграли полтавську "Ворсклу".

Перший тайм цієї зустрічі у "суху" виграли господарі поля. У "Ворскли" не було жодного удару у площину воріт, а донецька команда забила гол. Відзначився на 23-й хвилині Марлос.

На старті другого тайму Марлос та Коваленко за три хвилин забили ще два голи. "Ворскла" не здалася і на 53 та 62 хвилині голи у ворота "Шахтаря" забили Коломієць та Сергійчук - 3:2.

У завершальні хвилини матчу обидві команди грали у відкритий футбол. У "Ворскли" чудовий матч провів воротар Ткаченко, який не дав зробити рахунок розгромним.

В останні десять хвилин вже на контратаках грав "Шахтар" і зумів забити четвертий гол. Відзначився Алан Патрік.

В інших матчах за 21 квітня такі результати: "Чорноморець" - "Олександрія" 1:3, "Сталь" - "Зірка" 1:1.

 

Микола Аврамчук, для УП
Теми: футбол
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