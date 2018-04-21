"Ворскла" едва не отобрала очки у "Шахтера" в матче 28 тура УПЛ

Донецкий "Шахтер" получил нелегкую победу в матче 28 тура украинской Премьер-лиги.

В поединке в Харькове "горняки" со счетом 4: 2 переиграли полтавскую "Ворсклу".

Первый тайм этой встречи "всухую" выиграли хозяева поля. У "Ворсклы" не было ни одного удара в ворота, а донецкая команда забила гол. Отличился на 23-й минуте Марлос.

На старте второго тайма Марлос и Коваленко забили еще два гола. "Ворскла" не сдалась и на 53 и 62 минуте голы в ворота "Шахтера" забили Коломиец и Сергийчук - 3:2.

В заключительные минуты матча обе команды играли в открытый футбол. У "Ворсклы" великолепный матч провел вратарь Ткаченко, который не дал сделать счет разгромным.

В последние 1 минут уже на контратаках играл "Шахтер" и сумел забить четвертый гол. Отличился Алан Патрик.

В других матчах за 21 апреля следующие результаты: "Черноморец" - "Александрия" 1:3, "Сталь" - "Звезда" 1:1.