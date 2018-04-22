Санкції США заморозили майже $2 млрд активів російського олігарха Вексельберга

Через запроваджені США санкції доларові активи російської компанії "Ренова" виявилися замороженими.

Про це з посиланням на два знайомих з ситуацією джерела повідомляє Reuters.

За їхніми даними, мова йде про блокування доларових банківських рахунків компанії на суму 1,5-2 млрд доларів.

Також повідомляється, що на деякий час були заблоковані зарплатні рахунки декількох швейцарських співробітників "Ренова", але після перевірок вони були відкриті.

"Ренова" і Вексельберг шукають допомоги у швейцарського уряду у вирішенні ділових проблем, сказали джерела, додавши, що уряд Швейцарії сприяв виведенню з-під санкцій фірми Sulzer, яка викупила 5 млн своїх акцій у "Ренова", аби їх уникнути.

"Європейські та, зокрема, швейцарські банки надмірно обережні", - сказав один із співрозмовників агентства.

"Вторинні санкції мають транскордонний характер і впливають на країни, які не збираються копіювати американські санкції або навіть не згодні з ними", - додав він.

Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників з "кремлівського списку".

До санкційного списку, зокрема, потрапили мільярдер Олег Дерипаска і голова ради директорів групи компаній "Ренова" Віктор Вексельберг, який, за оцінками Forbes, є найбагатшою людиною Росії.

Крім того, під санкції потрапили компанії En+, "Ренова", "Русал", "Російські машини", "Рособоронекспорт" і ще вісім російських компаній, а також bfinance, пов'язана з Дерипаскою. Американським компаніям і громадянам заборонено займатися з ними бізнесом.

За один день найбагатші російські бізнесмени зі списку Forbes втратили понад 12 млрд доларів через санкції.

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