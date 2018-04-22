Санкции США заморозили почти $2 млрд активов российского олигарха Вексельберга

Из-за введенных США санкций долларовые активы российской компании "Ренова" оказались заморожены.

Об этом со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника сообщает Reuters.

По их данным, речь идет о блокировке долларовых банковских счетов компании на сумму 1,5-2 млрд долларов.

Также сообщается, что на некоторое время были заблокированы зарплатные счета нескольких швейцарских сотрудников "Ренова", но после проверок они были открыты.

"Ренова" и Вексельберг ищут помощи у швейцарских властей в решении деловых проблем, сказали источники, добавив, что правительство Швейцарии способствовало выводу из-под санкций фирмы Sulzer, которая выкупила 5 млн своих акций у "Реновы", чтобы их избежать.

"Европейские и, в частности, швейцарские банки чрезмерно осторожны", — сказал один из собеседников агентства.

"Вторичные санкции имеют трансграничный характер и оказывают влияние на страны, которые не собираются копировать американские санкции или даже не согласны с ними", — добавил он.



Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из "кремлевского списка".

В санкционный список, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска и председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России.

Кроме того, под санкции попали компании En+, "Ренова", "Русал", "Российские машины", "Рособоронэкспорт" и еще восемь российских компаний, а также bfinance, связанная с Дерипаской. Американским компаниям и гражданам запрещено заниматься с ними бизнесом.

За один день богатейшие российские бизнесмены из списка журнала Forbes потеряли больше 12 млрд долларов из-за санкций.

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