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Екс-посол США: Порошенко поспішає, обіцяючи швидкий вступ до НАТО

Неділя, 22 квітня 2018, 02:56

Президент України Петро Порошенко обіцяє Україні швидкий вступ до НАТО, однак у зв'язку з нинішньою ситуацією процес може затягнутися на невизначений термін.

Такою думкою поділився фахівець з питань України і Росії Стівен Пайфер в інтерв'ю журналу Новое время.

"Я трохи здивований, коли президент Порошенко говорить про членство України в НАТО, як про близьку мету, тому що процес приєднання до НАТО - складний і довгий", - заявив Пайфер.

За його словами, проблема в тому, що НАТО без особливого ентузіазму ставиться до появи України в альянсі доти, доки російські військові перебувають на Донбасі і в Криму.

"Прийнявши Україну в НАТО в понеділок, вже у вівторок альянс опиниться в ситуації війни з Росією, і це проблема. Навряд чи зараз є готовий варіант рішення", - підкреслив екс-посол.

Нагадаємо, у березні цього року на офіційному сайті альянсу в розділі, присвяченому розширенню НАТО, Україну внесли до списку  чотирьох країн-партнерів, які задекларували своє прагнення (aspirations) до членства.

До цього в альянсі відмовлялися офіційно визнати прагнення України до набуття членства в НАТО.

Україна розраховує, що  глави країн-членів альянсу підтвердять її статус аспіранта на липневому саміті НАТО.

Докладніше читайте у статті  "Аспірант Альянсу: що означає та що змінює новий статус у відносинах Україна-НАТО".

Теми: НАТОПорошенко
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