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Экс-посол США: Порошенко спешит, обещая скорое вступление в НАТО

Воскресенье, 22 апреля 2018, 02:56

Президент Украины Петр Порошенко обещает Украине скорейшее вступление в НАТО, однако в связи с нынешней ситуацией процесс может затянуться на неопределенный срок.

Таким мнением поделился специалист по вопросам Украины и России Стивен Пайфер в интервью журналу Новое время.

"Я немного удивлен, когда президент Порошенко говорит о членстве Украины в НАТО, как о близкой цели, так как процесс присоединения к НАТО - сложный и долгий", - заявил Пайфер.

По его словам, проблема в том, что НАТО без особого энтузиазма относится к появлению Украины в альянсе до тех пор, пока российские военные находятся на Донбассе и в Крыму.

"Приняв Украину в НАТО в понедельник, уже во вторник альянс окажется в ситуации войны с Россией, и это проблема. Вряд ли сейчас есть готовый вариант решения", - подчеркнул экс-посол.

Напомним, в марте этого года на официальном сайте альянса в разделе, посвященном расширению НАТО, Украину внесли в список четырех стран-партнеров, которые задекларировали свое стремление (aspirations) к вступлению.

До этого в альянсе отказывались официально признать стремление Украины к обретению членства в НАТО.

Украина рассчитывает, что главы стран-членов альянса подтвердят ее статус аспиранта на июльском саммите НАТО.

Подробнее читайте в статье "Аспирант Альянса: что означает и что меняет новый статус в отношениях Украина-НАТО".

Темы: НАТОПорошенко
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