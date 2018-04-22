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ЄС і Мексика попередньо домовилися про ЗВТ

Неділя, 22 квітня 2018, 03:35

Євросоюз і Мексика досягли попередньої угоди про новий договір про зону вільної торгівлі в умовах сучасної американської політики протекціонізму.

Про це повідомляє Reuters.

"З цією угодою Мексика приєдналася до Канади, Японії і Сінгапуру в зростаючому списку партнерів, що бажають працювати з ЄС у захисті відкритоъ, справедливоъ і заснованої на правилах торгівлі", - сказав президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

Для Мексики угода з ЄС є частиною стратегії зі скорочення залежності від Сполучених Штатів, на які припадає 80 відсотків від її експорту. Це стало ще більш актуальним, враховуючи прагнення Трампа переписати Північноамериканську угода про вільну торгівлю.

ЄС і Мексика хотіли оновити торговельну угоду, узгоджену 21 рік тому, яка в основному охоплює промислові товари. Новий договір включає сільськогосподарські товари, послуги, інвестиції та державні закупівлі, а також містить положення про трудові і екологічні стандарти і боротьбу з корупцією.

Європейська комісія заявила, що в рамках угоди, укладеної в суботу, практично вся торгівля з Мексикою буде безмитною.

Як повідомлялося, США, Канада і Мексика збираються укласти нову версію договору про Північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA). Перегляд умов NAFTA був однією з передвиборних обіцянок президента США Дональда Трампа.

"Українська правда" в Threads

Теми: зона вільної торгівліЄС
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