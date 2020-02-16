Канада не проти оновити угоду про зону вільної торгівлі з Україною
Міністр міжнародної торгівлі Канади Мері Енджі заявила, що уряд ініціював громадське обговорення щодо оновлення угоди про зону вільної торгівлі з Україною.
Джерело: "Укрінформ"
Пряма мова Енджі: "Канада рішуче налаштована забезпечити своїм громадянам та підприємствам доступ до можливостей і споживачів на світовому ринку. Більш сполучений світ надає усім відчутні переваги, створюючи більше гідних робочих місць для середнього класу та зміцнюючи нашу економіку. Шляхом громадських обговорень я закликаю усіх канадців висловити свої думки стосовно майбутнього оновлення наріжної угоди про вільну торгівлю з Україною."
Деталі: Запропоновані консультації зможуть допомогти Канаді "визначити інтереси у перемовинах з Україною", вважають у міністерстві міжнародної торгівлі.
Нагадаємо:
- 1 серпня 2017 року між Україною та Канадою почала діяти зона вільної торгівлі.