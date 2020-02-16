Канада не проти оновити угоду про зону вільної торгівлі з Україною

Міністр міжнародної торгівлі Канади Мері Енджі заявила, що уряд ініціював громадське обговорення щодо оновлення угоди про зону вільної торгівлі з Україною.

Джерело: "Укрінформ"

Пряма мова Енджі: "Канада рішуче налаштована забезпечити своїм громадянам та підприємствам доступ до можливостей і споживачів на світовому ринку. Більш сполучений світ надає усім відчутні переваги, створюючи більше гідних робочих місць для середнього класу та зміцнюючи нашу економіку. Шляхом громадських обговорень я закликаю усіх канадців висловити свої думки стосовно майбутнього оновлення наріжної угоди про вільну торгівлю з Україною."

Деталі: Запропоновані консультації зможуть допомогти Канаді "визначити інтереси у перемовинах з Україною", вважають у міністерстві міжнародної торгівлі.

Нагадаємо: