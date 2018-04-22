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ЕС и Мексика предварительно договорились о ЗСТ

Воскресенье, 22 апреля 2018, 03:35

Евросоюз и Мексика достигли предварительного соглашения о новом договоре о зоне свободной торговли в условиях современной американской политики протекционизма.

Об этом сообщает Reuters.

"С этим соглашением Мексика присоединилась к Канаде, Японии и Сингапуру в растущем списке партнеров, желающих работать с ЕС в защите открытой, справедливой и основанной на правилах торговли", - сказал президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Для Мексики сделка с ЕС является частью стратегии по сокращению зависимости от Соединенных Штатов, на которые приходится 80 процентов от ее экспорта. Это стало более актуальным, учитывая стремление Трампа переписать Североамериканское соглашение о свободной торговле.

ЕС и Мексика хотели обновить торговое соглашение, согласованное 21 год назад, которая в основном охватывает промышленные товары. Новый договор включает сельскохозяйственные продукты, услуги, инвестиции и государственные закупки, а также содержит положения о трудовых и экологических стандартах и ​​борьбе с коррупцией.

Европейская комиссия заявила, что в рамках сделки, заключенной в субботу, практически вся торговля с Мексикой будет беспошлинной.

Как сообщалось, США, Канада и Мексика собираются заключить новую версию договора о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Пересмотр условий NAFTA был одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа.

"Украинская правда" в Threads

Темы: зона свободной торговлиЕС
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