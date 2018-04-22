У США вказали на проблеми з правами людини в Україні

Найбільше проблем з порушенням прав людини в Україні пов'язані з анексією Росією Криму та окупацією частини Донбасу, але відзначається також корупція в уряді, цензура, насильство щодо журналістів і антикорупційних активістів.

Такі оцінки дані в доповіді Держдепартаменту США про ситуацію з правами людини в Україні.

"До найбільш значних проблем в області прав людини відносяться незаконні вбивства і політично мотивовані зникнення в контексті конфлікту на Донбасі, тортури і суворі і небезпечні для життя умови в тюрмах і центрах утримання під вартою, довільні арешти і затримання, і відсутність незалежності судових органів", - вказується в резюме доповіді.

Автори доповіді підкреслюють, що сили, очолювані Росією на Донбасі, займаються політично мотивованими викраденнями, тортурами і незаконними затриманнями. Відзначаються обмеження свободи слова, зібрань і об'єднань, обмеження руху по лінії зіткнення на сході України і обмежена гуманітарна допомога.

"Найбільш значущі проблеми в області прав людини в окупованому Росією Криму включають політично мотивовані викрадення, тортури, обмеження свободи слова та об'єднань", - йдеться в документі.

Розслідування ймовірних порушень прав людини, пов'язаних з окупацією Криму Росією і агресією на Донбасі, залишилося незавершеним через відсутність державного контролю на цих територіях і відмови Росії і підконтрольних їй сил розслідувати їх.

Зокрема, в документі мова йде про вбивства колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, українського розвідника Максима Шаповала, учасниці АТО Аміни Окуєвої.

Щодо контрольованої урядом частини України сказано, що "влада не здійснила жодних арештів протягом року у зв'язку з вбивством відомого журналіста Павла Шеремета в 2016 році. Групи зі спостереження за дотриманням прав людини і свободою преси висловили занепокоєння з приводу відсутності прогресу в розслідуванні, що свідчить про перешкоджання на високому рівні або некомпетентності в розслідуванні".

При цьому автори документа нагадують, що незалежне журналістське розслідування виявило суттєві деталі, яких слідство не помітило.

"Правозахисні групи та Організація Об'єднаних Націй відзначили значні недоліки в розслідуванні порушень прав людини, скоєних урядовими силами безпеки, зокрема, з приводу тверджень про застосування тортур, насильницьких викраденнях, довільних затриманнях та інші зловживання, скоєних Службою безпеки України (СБУ)", - стверджується в доповіді.

Також автори документа нагадують, що особи, винні в розстрілі Євромайдану в Києві в 2014 році, не були притягнуті до відповідальності.

Відзначається також, що корупція залишається повсюдно на всіх рівнях виконавчої, законодавчої та судової гілок влади.

"Уряд взагалі не вжив адекватних заходів для судового переслідування або покарання більшості посадових осіб, які вдались до зловживань, що призвело до створення атмосфери безкарності", - йдеться у доповіді.