В США указали на проблемы с правами человека в Украине

Больше всего проблем с нарушением прав человека в Украине связаны с аннексией Россией Крыма и оккупацией части Донбасса, но отмечается также коррупция в правительстве, цензура, насилие в отношении журналистов и антикоррупционных активистов.

Такие оценки представлены в докладе Госдепартамента США о ситуации с правами человека в Украине.

"К наиболее значительным проблемам в области прав человека относятся незаконные убийства и политически мотивированные исчезновения в контексте конфликта на Донбассе, пытки и суровые и опасные для жизни условия в тюрьмах и центрах содержания под стражей, произвольные аресты и задержания, и отсутствие независимости судебных органов", - говорится в резюме доклада.

Авторы доклада подчеркивают, что силы, возглавляемые Россией на Донбассе, занимаются политически мотивированными похищениями, пытками и незаконными задержаниями. Отмечаются ограничения свободы слова, собраний и объединений, ограничение движения по линии столкновения на востоке Украины и ограничена гуманитарная помощь.

"Наиболее значимые проблемы в области прав человека в оккупированном Россией Крыма включают политически мотивированные похищения, пытки, ограничения свободы слова и объединений", - говорится в документе.

Расследование возможных нарушений прав человека, связанных с оккупацией Крыма Россией и агрессией на Донбассе, осталось незавершенным из-за отсутствия государственного контроля на этих территориях и отказа России и подконтрольных ей сил расследовать их.

Касательно контролируемой правительством части Украины сказано, что "власть не осуществила никаких арестов в течение года в связи с убийством известного журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Группы по наблюдению за соблюдением прав человека и свободой прессы выразили обеспокоенность по поводу отсутствия прогресса в расследовании, что свидетельствует о препятствовании на высоком уровне или некомпетентности в расследовании".

При этом авторы документа напоминают, что независимое журналистское расследование выявило существенные детали, которых следствие не заметило.

"Правозащитные группы и Организация Объединенных Наций отметили значительные недостатки в расследовании нарушений прав человека, совершенных правительственными силами безопасности, в частности, по поводу утверждений о применении пыток, насильственных похищениях, произвольных задержаниях и других злоупотреблениях, совершенных Службой безопасности Украины (СБУ)", - говорится в докладе.

Также авторы документа напоминают, что лица, виновные в расстреле Евромайдана в Киеве в 2014 году, не были привлечены к ответственности.

В докладе также речь идет об убийствах бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, украинского разведчика Максима Шаповала, участницы АТО Амины Окуевой.

Кроме этого, отмечается, что коррупция остается повсеместно на всех уровнях исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти.

"Правительство вообще не приняло адекватных мер для судебного преследования или наказания большинства должностных лиц, которые прибегли к злоупотреблениям, что привело к созданию атмосферы безнаказанности", - говорится в докладе.