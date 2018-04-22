У Міноборони уточнили, що військовий загинув від підриву на вибухівці

Один український військовий загинув у суботу внаслідок підриву на вибуховому пристрої, ще один отримав травмування.

Про це повідомив на брифінгу в неділю речник Міноборони з питань АТО Максим Праута.

"Під час виконання бойових завдань внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинув один захисник України, 1977 р.н. Ще один воїн отримав бойове травмування. Стан його здоров’я – середньої тяжкості", - сказав він.

Крім того, внаслідок ворожих обстрілів поранено двох військовослужбовців, ще один отримав бойове травмування.

Військових доставлено до медичних закладів. Стан їх здоров’я – задовільний.

Праута також повідомив, що 21 квітня українські військовослужбовці понад 20 разів відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи штатне піхотне озброєння, що дозволене Мінськими угодами.

Раніше прес-центр штабу АТО повідомляв, що 21 квітня внаслідок бойових дій один захисник України загинув, двоє зазнали поранень і ще двоє травмувалися.

Всього бойовики здійснили 47 обстрілів українських позицій.