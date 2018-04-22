В Минобороны уточнили, что военный погиб от подрыва на взрывчатке

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Воскресенье, 22 апреля 2018, 13:16

Один украинский военный погиб в субботу в результате подрыва на взрывном устройстве, еще один получил травмы.

Об этом сообщил на брифинге в воскресенье спикер Минобороны по вопросам АТО Максим Праута.

"Во время выполнения боевых задач в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один защитник Украины, 1977 г.р. Еще один воин получил боевую травму. Состояние его здоровья - средней тяжести", - сказал он.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих, еще один получил боевую травму.

Военные доставлены в медицинские учреждения. Состояние их здоровья - удовлетворительное.

Праута также сообщил, что 21 апреля украинские военнослужащие более 20 раз открывали огонь, применяя штатное пехотное вооружение, разрешенное Минскими соглашениями.

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщал, что 21 апреля в результате боевых действий один защитник Украины погиб, двое получили ранения и еще двое травмированы.

Всего боевики совершили 47 обстрелов украинских позиций.

Украинская правда
Темы: АТО
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