Роскомнагляд розповів, чому заблокував IP-адреси Google

1538 переглядів
Неділя, 22 квітня 2018, 14:41

Роскомнагляд вніс до реєстру забороненої інформації ряд IP-адрес Google, які використовуються Telegram для здійснення діяльності в РФ.

Про це йдеться в повідомленні Роскомнагляду в Facebook у неділю.

"Google на сьогоднішній день не задовольнила вимоги Роскомнагляду і в порушення вердикту суду продовжує дозволяти компанії Telegram Messenger Limited Liability Partnership використовувати свої IP-адреси для здійснення діяльності на території Росії", - пояснили в службі.

"У зв'язку з цим Роскомнагляд вніс до реєстру забороненої інформації ряд IP-адрес Google, які використовуються Telegram для здійснення діяльності в Російській Федерації", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в ніч на 22 квітня користувачі мережі повідомили про проблеми з доступом до сайту Google в Росії. Збій підтвердили і дані моніторингових сайтів.

13 квітня Таганський суд Москви ухвалив заблокувати месенджер Telegram на території Росії за відмову передати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів.

16 квітня 2018 року Російські провайдери в понеділок, 16 квітня, почалиблокувати месенджер Telegram на території Росії.

В рамках обмеження доступу до Telegram відомством було заблоковано понад 15 мільйонів IP-адрес, через які жителі Росії могли користуватися месенджером. Зокрема, був закритий доступ майже до половини IP-адрес сервісу Amazon.

При цьому засновник і власник компанії, що володіє Telegram, Павло Дуров, на своїй сторінці в Instagram заявив, що сервіс "залишається доступним для більшості жителів Росії".

Українська правда
Теми: Росія інтернет
powered by lun.ua
По темі
"Миротворець" хоче передати ГПУ запис розмови Онищенка з росіянином 22 квітня 2018, 10:23
ЗМІ розповіли, кого підозрюють в отруєнні Скрипалів 22 квітня 2018, 09:35
Намагаючись заблокувати Telegram, в Росії забанили Google 22 квітня 2018, 04:59
Усі новини
Головні новини
ДФС почала роботу, до вечора Авдіївка буде з водою
Кількість загиблих в результаті вибуху в Кабулі зросла до 31
"Миротворець" хоче передати ГПУ запис розмови Онищенка з росіянином
Доба в АТО: 47 обстрілів, є втрати
Усі новини
Лайфхаки

Як прожити тиждень без сміття

спорт

Хортинг. Народжене в Україні унікальне бойове мистецтво