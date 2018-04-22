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Роскомнагляд розповів, чому заблокував IP-адреси Google

Неділя, 22 квітня 2018, 14:41
Роскомнагляд розповів, чому заблокував IP-адреси Google

Роскомнагляд вніс до реєстру забороненої інформації ряд IP-адрес Google, які використовуються Telegram для здійснення діяльності в РФ.

Про це йдеться в повідомленні Роскомнагляду в Facebook у неділю.

"Google на сьогоднішній день не задовольнила вимоги Роскомнагляду і в порушення вердикту суду продовжує дозволяти компанії Telegram Messenger Limited Liability Partnership використовувати свої IP-адреси для здійснення діяльності на території Росії", - пояснили в службі.

"У зв'язку з цим Роскомнагляд вніс до реєстру забороненої інформації ряд IP-адрес Google, які використовуються Telegram для здійснення діяльності в Російській Федерації", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в ніч на 22 квітня користувачі мережі повідомили про проблеми з доступом до сайту Google в Росії. Збій підтвердили і дані моніторингових сайтів.

13 квітня Таганський суд Москви ухвалив заблокувати месенджер Telegram на території Росії за відмову передати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів.

16 квітня 2018 року Російські провайдери в понеділок, 16 квітня, почалиблокувати месенджер Telegram на території Росії.

В рамках обмеження доступу до Telegram відомством було заблоковано понад 15 мільйонів IP-адрес, через які жителі Росії могли користуватися месенджером. Зокрема, був закритий доступ майже до половини IP-адрес сервісу Amazon.

При цьому засновник і власник компанії, що володіє Telegram, Павло Дуров, на своїй сторінці в Instagram заявив, що сервіс "залишається доступним для більшості жителів Росії".

Українська правда

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Теми: Росіяінтернет
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